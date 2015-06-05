ЗМІ: оформлення біометричних паспортів для всіх бажаючих українців може зайняти понад 2 роки

Станом на 1 червня 2015 року 207 753 українців отримали біометричні паспорти.

Про це у відповідь на запит Нового времени повідомила Державна міграційна служба.

Найбільше біометричних паспортів видали в Києві – 50 830. Потім йдуть Одеська область – 21 930, Львівська область – 13 172 і Дніпропетровська 12 686 паспортів.

За даними Держміграції, в середньому в місяць вдається видати 41 550 біометричних паспортів.

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Якщо, як очікується, Україна отримає безвізовий режим з ЄС, наявність біометричного паспорта стане обов'язковою умовою для перетину кордону з країнами шенгенської зони без віз.

Згідно з офіційною статистикою Єврокомісії, в 2014 році за шенгенськими візами звернулося 1,4 млн українців.

Таким чином, щоб забезпечити необхідну кількість українців біометричними паспортами, при нинішньому темпі видачі документів знадобиться майже 2,5 роки.

Як повідомлялося, в разі виконання всіх вимог ЄС, безвізовий режим набуде чинності приблизно за рік – із літа 2016 року.