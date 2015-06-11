У Миколаєві в навчальному центрі ВМС почалося навчання понад 60 контрактників

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС. Навчально-виховний процес спрямований на підготовку особового складу курсантів за напрямками загальновійськова підготовка та фахова підготовка (перепідготовка) військовослужбовців за контрактом рядового складу.

Читайте також"Гетьман Сагайдачний" завернув бойовий корабель РФ, який вів розвідку біля територіальних вод України

До підготовки у навчальному закладі приступили представники із різних військових частин, у тому числі корабельний склад флоту.

Військовослужбовці протягом навчання опанують основні положення статутів ЗСУ, пройдуть тактичну, топографічну, розвідувальну, інженерну, воєнно-ідеологічну, правову та вогневу підготовки, відпрацюють стройові прийоми тощо. У свою чергу, військовослужбовці, що навчаються за програмою фахової підготовки (перепідготовки) військовослужбовців за контрактом рядового складу за спеціальностями механік, електрик, механік-дизеліст здобудуть знання із безпеки військової діяльності, будови корабля, боротьби за живучість корабля, корабельних систем і пристроїв, двигунів внутрішнього згорання.

Для проведення практичних занять із курсантами за окремими спеціальностями використовуватиметься навчальна база Миколаївського національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Також будуть здійснені практичні стрільби зі стрілецької зброї з усіма категоріями особового складу.

По закінченню навчання за програмою загальновійськової підготовки у навчальному центрі відбудеться ритуал складання Військової присяги на вірність українському народові.