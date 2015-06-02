У Чорному морі проходять спільні навчання українських і американських ВМС

Спільні навчання, які почалися 1 червня, проводяться з метою "переконати союзників по НАТО і регіональних партнерів США в готовності працювати в тісному контакті з ними для підвищення морської безпеки і стабільності в регіоні", - інформує "ЄвроПравда" з посиланням на офіційне повідомлення Шостого флоту ВМС США.

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"Співпраця з нашими партнерами у Чорному морі сприяє зміцненню регіональної поінформованості. Військово-морські навчання з такими партнерами, як Україна, дозволяють збільшити наші спільні можливості та взаємодію", - зазначив капітан американського есмінця Тедд Горман.

"Як завжди, їхні дії дуже професійні, співпраця з ними сьогодні зміцнила наші відносини", - підкреслив він.