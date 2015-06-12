Турчинов: необхідно терміново підвищити технічне оснащення пожежників

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Турчинова з приводу пожежі на нафтобазі поблизу Києва.

За словами секретаря РНБО, надзвичайна ситуація на Київщині порушила багато проблемних питань. Турчинов зауважив, що рятувальники ДСНС продемонстрували мужність у боротьбі з вогнем та зробили все, щоб локалізувати пожежу, «навіть ціною своїх життів - троє рятівників загинули під час виконання своїх обов'язків».

«Водночас під час пожежі загинуло п'ять осіб», - додав він.

Секретар РНБО наголосив, що боротьба з пожежею виявила надзвичайно низький рівень технічного оснащення пожежників - відсутність сучасних засобів захисту та гасіння.

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«Це питання необхідно розв'язувати якомога скоріше, навіть в умовах надзвичайно складної фінансової ситуації, в якій перебуває Україна. Тому що втрати від вогню є значно більшими, ніж видатки на нову техніку», - сказав він, додавши, що людські життя коштують ще дорожче.

Крім того, Турчинов наголосив на незаконності будівництва нафтобази людьми з оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

«Безпосередньо за парканом військової частини, щоб безкоштовно використовувати логістичну інфраструктуру, побудовану військовими», - сказав він.

«Зараз вже можна говорити, що на території військової частини, що обслуговувала Васильківський військовий аеродром, зберігався великий арсенал боєприпасів значної потужності», - зазначив Турчинов.

Він також повідомив, що військові, захистивши у складних умовах склади від вогню, що палав лише в десятках метрів, «змогли вивезти весь небезпечний арсенал боєприпасів».

«Керував операцією безпосередньо міністр оборони Степан Полторак», - додав Турчинов.

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Секретар РНБО зауважив, що рішення про евакуацію людей з 10-кілометрової зони було скасоване лише після доповіді міністра оборони та керівника ДСНС про те, що вогонь більше не загрожує військовим складам.

Турчинов підкреслив, що актуальним питанням залишається боротьба з корупцією, «яка пронизала всю країну».

«Нафтобазу побудувало найближче оточення Януковича незаконно та без будь-яких дозволів. Більше того, слідство розглядає версію, що підпал був не випадковістю, - щоб сховати нафтопродукти, щодо яких тривало слідство в МВС», - сказав він.

Секретар РНБО додав, що всі причетні до цієї трагедії, а також ті, хто закривав очі на будівництво цього вогненебезпечного об'єкту біля військових арсеналів, нестимуть кримінальну відповідальність.

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Він також повідомив, що у зв’язку з пожежею на нафтобазі поблизу військового аеродрому на Київщині відповідним органам доручено перевірити всі військові бази та арсенали та привести навколишню територію у відповідність до чинних нормативів та законодавчих актів.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула увечері 8 червня. За даними МОЗ станом на сьогоднішній ранок, внаслідок пожежі загинуло четверо осіб і 14 постраждало.

Ліквідація пожежі триває досі.