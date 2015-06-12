Міліція затримала фактичного керівника нафтобази під Києвом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабміну.

Читайте також"БРСМ-Нафта" оголосила нагороду в мільйон гривень за інформацію про винуватців пожежі на нафтобазі

"За місцем проживання низки керівників цього підприємства проведені обшуки, вилучені документи, що мають відношення до розслідування. Фактичне керівництво нафтобазою здійснював Шквира Юрій Іванович, який обіймав посаду заступника директора ВАТ "Укртрансоіл"... Вчора вказану особу затримано, підготовлено повідомлення про підозру", - сказав міністр.

Також, за його словами, до кримінальної відповідальності притягується головний інженер, який відповідав за охорону праці та експлуатацію нафтосховищ.

Читайте такожТурчинов: необхідно терміново підвищити технічне оснащення пожежників

Аваков додав, що інженер зараз ліг у лікарню, і там з ним спілкуються слідчі і представники прокуратури.

Він додав, що у зв'язку з пожежею на нафтобазі МВС відкрило кримінальне провадження за фактом ч. 2.ст.273 КК України – порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області спалахнула ввечері 8 червня. В результаті пожежі загинули 5 осіб і ще 15 – постраждали.