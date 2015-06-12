СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "екоцид" через пожежу на нафтобазі

Про це в ефірі 5 каналу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

Зокрема, сьогодні було відкрито кримінальне провадження за статею, що передбачає відповідальність за дії, які могли стати причиною екологічної катастрофи.

"Сьогодні близько 16.00 нами зареєстровано кримінальне провадження за ст. 441 (екоцид). Це виконання дій, які могли призвести до екологічної катастрофи", - заявив Вовк.

Читайте такожНафтобаза, що згоріла під Києвом, належала екс-міністру Ставицькому - СБУВін наголосив, що у рамках цього провадження СБУ планує "вивчити питання щодо розміщення цієї нафтобази, дій усередині самої бази, зокрема економічну складову - продаж бензину, можливу його підробку". "Ми тільки вивчаємо це. Я ніяких висновків не роблю, висновки можуть бути тоді, коли є підозра", - сказав начальник ГСУ СБУ.

Начальник ГСУ СБУ нагадав, що своє розслідування проводить МВС і у них вже є свої напрацювання. "Ми не дублюватимемо один одного, не конкуруватимемо один з одним, ми працюватимемо разом у різних напрямках", - запевнив він.

Читайте такожУ ДСНС закликали припинити спекуляції щодо нанесення Києву пожежею на нафтобазі "екологічної шкоди""Про те, що когось зараз притягують до відповідальності - чи то заступника генпрокурора, чи то слідчого МВС або СБУ, - не йдеться. Йдеться про те, що ці люди могли "кришувати". У нас матеріалів дуже багато, питань, прізвищ, натяків, але це тільки матеріали, оперативні дані, і навіть дані з інтернет-простору, і без їх перевірки робити висновки можна, але ці висновки більше політичного статусу, ніж кримінально-процесуального", - розповів Вовк.

Як повідомляв УНІАН раніше, внаслідок пожежі на нафтобазі під Києвом у ґрунт і повітря потрапили від 8,5 до 25 тисяч тонн нафтопродуктів. Про це заявив експерт із питань безпеки і ризиків, співробітник НАН України Юрій Костюченко.

Це сталося в результаті горіння, розливу і вибухів. Переміщення цих речовин теж відбувається з різною швидкістю і на різну відстань, сказав експерт.