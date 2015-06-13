Понад 60% українців готові відмовитися від окупованих територій Донбасу заради миру

Більшість українців (61,8%) вважають за необхідне припинити бойові дії на Донбасі, навіть якщо доведеться відмовитися від окупованих територій.

Водночас, 22,9% населення України виступає за продовження військових дій до повного звільнення окупованих територій, такі дані наводить центр соціальних досліджень "Софія", пише ZN.UA.

Більшість респондентів (70%) вважає неприйнятним визнання незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" і визнання окупації Криму Росією "офіційним приєднанням" півострова до території РФ.

Однак 45,2% українців вважають можливим піти на певні поступки під час переговорів з метою припинити війну на Донбасі і нормалізувати відносини з Росією.

У свою чергу, 38,6% населення України кажуть, що на подібні поступки йти не можна.