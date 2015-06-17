Процедуру оформлення субсидій хочуть ще більше спростити - люди масово роблять помилки (відео)

Насамперед, це стосується заповнення декларацій в частині декларування розмірів доходів, передає ТСН.

"Міністерство готує комплексне рішення щодо внесення змін до порядку призначення житлових субсидій, яке передбачає врегулювання найбільш гострих питань, які виникли під час перших місяців роботи нової системи", – зазначив директор Департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

За його словами, заяви і декларації, які отримують органи соцзахисту, містять велику кількість помилок і неточностей.

Читайте такожДля отримання субсидій не потрібно буде вказувати розмір доходів

"Ми пропонуємо внести зміни і передбачити, що громадяни декларуватимуть лише вид доходу і організацію, від якої вони отримують дохід. Розмір доходу органи соцзахисту будуть отримувати самостійно. Це дасть можливість уникнути масових помилок при заповненні декларацій", – сказав Музиченко.

Також у відомстві хочуть надати можливість громадянам декларувати доходи не за календарний рік, а за попередні три місяці. Водночас одноразова допомога не враховуватиметься до сукупного доходу родини.

Музиченко наголосив, що адміністративні стягнення застосовуватимуть лише до тих, хто свідомо подаватиме недостовірну інформацію.

Загалом, за субсидіями звернулися понад один мільйон родин. Міністр соціальної політики Павло Розенко прогнозує, що у вересні-листопаді ще стільки ж сімей оформлять пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Тим, хто тільки збирається отримати знижки на оплату "комуналки", радять уважно заповнювати документи – заяву та декларацію. Інакше оформлення субсидій затягнеться, або й узагалі можуть відмовити в отриманні знижок.

За інформацією Міністерства соцполітики, найбільше помилок люди роблять в другому розділі декларації. Там необхідно вказати дані про доходи осіб, які проживають у житловому приміщенні. У колонці "Вид доходу" правильно писати: пенсія, заробітна плата, стипендія, допомога з безробіття. Джерело доходу – це організація, де людина отримує гроші: Пенсійний фонд, компанія, навчальний заклад, соціальний фонд. Усі дані мають обов'язково бути за останні 12 місяців.

Як повідомляв УНІАН, субсидії на оплату комунальних послуг за новою процедурою отримали 345 тис. сімей, середній розмір субсидії - 335 грн.