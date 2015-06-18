Затримано двох підозрюваних у вбивстві Бузини

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«У рамках розслідування кримінального провадження за фактом вбивства відомого українського журналіста Олеся Бузини спільними зусиллями прокуратури міста та органів внутрішніх справ встановлені та затримані двоє осіб, які обґрунтовано підозрюються у скоєнні цього резонансного злочину», - йдеться у повідомленні.

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Затримання зазначених осіб відбулося сьогодні, 18 червня. Обидва - жителі Києва, 25 і 26 років.

Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство), а також вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Процесуальне керівництво щодо кримінального провадження здійснює прокуратура Києва.

Як повідомлялося, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.