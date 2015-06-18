Комбат "Києва-2" про підозрюваного у вбивстві Бузини: на нього можна було покластися

Войцеховський наголосив, що екс-боєць спеціалізувався як сапер і гарний підлеглий, передає "Радіо Свобода".

"На нього можна було покластися, і я готовий був із ним служити й надалі. Щодо звинувачень – я про це почув лише від вас. За службою можу його характеризувати лише з позитивної сторони", – заявив комбат.

Відомо, що підозрюваний у вбивстві Бузини служив у батальйоні «Київ-2» протягом осені 2014 року.

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«А.М. перейшов від нас 4-5 місяців тому. Він хотів воювати більше, а в нас тоді були більш міліцейські функції. Разом зі ще кількома хлопцями він перейшов до спецпідрозділу «Гарпун», сформованого на базі Київського обласного управління МВС», – розповів Войцеховський.

Сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міська прокуратура Києва повідомили про затримання двох підозрюваних у справі про вбивство журналіста Олеся Бузини. За словами голови МВС, один із затриманих служив у спецроті Міністерства внутрішніх справ України «Гарпун».

Пізніше Аваков повідомив про затримання ще одного підозрюваного.