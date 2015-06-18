Командувач Нацгвардії Каліфорнії заявив про готовність взяти участь у спільних навчаннях з НГУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної гвардії України, про це він сказав під час зустрічі з командувачем Нацгвардії України генерал-лейтенантом Миколою Баланом.

Згідно з повідомленням, Болдвін поцікавився ходом спільних американсько-українських навчань на Яворівському полігоні.

У свою чергу, як зазначається, Балан поінформував про початок роботи навчально-методичних зборів з начальниками територіальних управлінь, вищих навчальних закладів, навчального центру і командирами військових частин та запросив американського колегу взяти участь у зустрічі з керівним складом НГУ.

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Разом з тим, Болдвін розповів українським колегам про тактику дій підрозділів Національної гвардії Каліфорнії під час масових заворушень, інформація про які була розповсюджена у світових медіа.

З боку американської делегації було висловлено бажання і готовність допомагати і брати активну участь у спільних навчаннях.

Нагадаємо, 16 червня на Яворівському полігоні розпочався перший день занять з військовослужбовцями Національної гвардії України, які беруть участь у другому етапі українсько-американських навчань Fearless Guardian 2015.