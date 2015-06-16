На Яворівському полігоні розпочався другий етап українсько-американських навчань Fearless Guardian

15:30, 16 червня 2015
Суспільство
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Сьогодні на Яворівському полігоні розпочався перший день занять з військовослужбовцями Національної гвардії України, які беруть участь у другому етапі українсько-американських навчань Fearless Guardian 2015.

Нацгвардия Украины

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Нацгвардії, головна мета навчань - удосконалення рівня бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців НГУ за стандартами НАТО.

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Нацгвардия Украины

У навчаннях беруть участь військовослужбовці східного та північного ОТО.

Нацгвардия Украины

Довідка УНІАН. Українсько-американські командно-штабні навчання Fearless Guardian 2015 проходять з 20 квітня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ (Яворівський полігон) у Львівській області.

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