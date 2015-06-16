На Яворівському полігоні розпочався другий етап українсько-американських навчань Fearless Guardian
15:30, 16 червня 2015Суспільство
428 0
Сьогодні на Яворівському полігоні розпочався перший день занять з військовослужбовцями Національної гвардії України, які беруть участь у другому етапі українсько-американських навчань Fearless Guardian 2015.
У навчаннях беруть участь військові східного та північного ОТО / Нацгвардія України
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Нацгвардії, головна мета навчань - удосконалення рівня бойової та спеціальної підготовки військовослужбовців НГУ за стандартами НАТО.
Читайте такожУкраїнські та канадські військові проведуть спільні навчання
На Яворівському полігоні розпочався другий етап українсько-американських навчань / Нацгвардія України
У навчаннях беруть участь військовослужбовці східного та північного ОТО.
На Яворівському полігоні розпочався другий етап українсько-американських навчань / Нацгвардія України
Довідка УНІАН. Українсько-американські командно-штабні навчання Fearless Guardian 2015 проходять з 20 квітня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ (Яворівський полігон) у Львівській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter