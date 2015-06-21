У центрі Києва зомбі в кокошниках з криками "Новоросія" провели марш проти газети "Вести" (фоторепортаж)

Театралізована акція "Марш зомбі. Більше "Вестей" - більше смертей", покликана привернути увагу високопосадовців до діяльності газети "Вести", передає LB.ua.

По дорозі до СБУ активісти, одягнені в шапки-вушанки, скандували гасла "Путін - президент", "Київська народна республіка", "Новоросія", "Більше "Вестей" - більше смертей, "Тільки журналісти "Вестей" говорять правду", "Читайте "Вести", танцювали "Калинку-малинку" і грали на баяні.

Біля входу в СБУ учасники акції встановили табличку з написом "Вести", спасибі за підтримку російської пропаганди", яку, втім, після завершення акції прибрали співробітники офісу Служби. Ніяких сутичок і протистоянь на акції не було.

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"Це видання, яке фінансується кумом Путіна Медведчуком, продовжує поширювати брехню і кремлівську пропаганду про події в Україні і фактично веде інформаційну війну проти нашої держави. На жаль, наші правоохоронні органи, зокрема СБУ, прямим завданням якої є захист національної безпеки України, докладають дуже мало зусиль для припинення випуску цього рупора п'ятої колони, через що займатися протидією кремлівській пропаганді з її мільярдними ресурсами змушені звичайні громадяни", - обґрунтували необхідність акції організатори.

Учасники акції вважають, що, зволікаючи з активними діями щодо закриття "Вестей", СБУ замість захисту інтересів України потурає окупації, вбивствам українських солдатів на Донбасі і зрештою допомагає окупантові нищити Україну.

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Нагадаємо, подібні "зомбі-акції" активісти вже проводилися кілька разів.

18 червня податкова міліція провела обшук в приміщенні, де знаходяться керуюча компанія холдингу "Вести", а також редакції газети "Вести" та журналу "Вести.Репортер". Справа стосується ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вона розслідується вже більше року.

Восени минулого року СБУ проводила обшук в редакції "Вестей" в рамках переслідування справи про посягання на територіальну цілісність України. Втім, з того часу ця справа "заглохла".

Раніше медіаексперти провели контент-аналіз газети "Вести" і повідомили, що в кожному номері транслюється 2-4 тези російської пропаганди. Крім того, видання послідовно створює негативний образ суспільно-політичної реальності в Україні.