Необґрунтоване блокування акаунтів у Facebook, які критикують Путіна, загрожує свободі слова - ПЕН-центр США

Заява, що оприлюднена на сайті американського центру, критикує вилучення політично-забарвленого контенту, блокування і скасування облікових записів. Про це повідомляє Українська Правда.

У заяві сказано, що американський ПЕН-центр і Український ПЕН-клуб серйозно стривожені ситуацією, а також перелічені випадків, які на думку її авторів свідчать про цензуру.

Зокрема через підозру в "порнографії" було заблоковано селфі Андрія Капустіна з губернатором Одещини Міхаїлом Саакашвілі. Поет і блоггер Андрій Бондар потрапив під заборону за критику блокування іншого користувача, а Олександра Ройтбурда, у свою чергу, заблокували за незадоволення рішенням щодо Бондаря.

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Серед інших користувачів, які скаржаться на маркування їхніх постів і наступне блокування, є український політик Борислав Береза, російський журналіст Антон Красовський, російський бізнесмен і блоггер Слава Рабинович, та інші.

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Американський ПЕН-центр не заперечує потреби в фільтруванні образливих повідомлень і сторінок у соціальній мережі. Він схвалює те, що "Facebook" заохочує поважну поведінку і вилучає образливий вміст. Водночас письменницька організація вітає перші кроки в напрямку більшої прозорості цього процесу, особливо коли запити щодо видалення вмісту надходять від урядів.

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Раніше повідомлялося, що з боку користувачів українського сегменту Facebook неодноразово виникали скарги про блокування сторінок проукраїнських активістів та окремих повідомлень користувачів соцмережі. Українські користувачі відзначали, що подібне відбувається в зв'язку з тим, що український сегмент соцмережі курирує російський адміністратор, однак у самій компанії цю інформацію спростовували і заявляли, що модерація повідомлень і сторінок користувачів проводиться в представництві в Дубліні (Ірландія).