Порошенко закликає відкрити українське представництво Facebook
Президент України Петро Порошенко приєднався до кампанії в соціальній мережі Facebook, в якій українські користувачі закликають главу мережі Марка Цукерберга відкрити представництво компанії в Україні.
«Друзі, потрібно використовувати всі канали, щоб отримати реакцію глобальних офісів. Україна повинна отримати українське представництво Facebook», - написав Порошенко на своїй офіційній сторінці в Facebook.
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Президент також додав копію повідомлення Цукерберга про проведення 14 травня сесії питань і відповідей, в якому засновник мережі закликав користувачів залишати свої запитання у коментарях.
Dear Mark Zuckerberg,We have to use all available channels reaction to get from global companies. Ukraine does need a...Posted by Петро Порошенко on Tuesday, May 12, 2015
Раніше повідомлялося, що з боку користувачів українського сегменту Facebook неодноразово виникали скарги про блокування сторінок проукраїнських активістів та окремих повідомлень користувачів соцмережі. Українські користувачі відзначали, що подібне відбувається в зв'язку з тим, що український сегмент соцмережі курирує російський адміністратор, однак у самій компанії цю інформацію спростовували і заявляли, що модерація повідомлень і сторінок користувачів проводиться в представництві в Дубліні (Ірландія).