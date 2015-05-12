Порошенко закликає відкрити українське представництво Facebook

«Друзі, потрібно використовувати всі канали, щоб отримати реакцію глобальних офісів. Україна повинна отримати українське представництво Facebook», - написав Порошенко на своїй офіційній сторінці в Facebook.

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Президент також додав копію повідомлення Цукерберга про проведення 14 травня сесії питань і відповідей, в якому засновник мережі закликав користувачів залишати свої запитання у коментарях.

Dear Mark Zuckerberg,We have to use all available channels reaction to get from global companies. Ukraine does need a... Posted by Петро Порошенко on Tuesday, May 12, 2015

Раніше повідомлялося, що з боку користувачів українського сегменту Facebook неодноразово виникали скарги про блокування сторінок проукраїнських активістів та окремих повідомлень користувачів соцмережі. Українські користувачі відзначали, що подібне відбувається в зв'язку з тим, що український сегмент соцмережі курирує російський адміністратор, однак у самій компанії цю інформацію спростовували і заявляли, що модерація повідомлень і сторінок користувачів проводиться в представництві в Дубліні (Ірландія).