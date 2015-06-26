Потужна злива затопила центр Запоріжжя, на дорогах утворилися великі затори (фото)
16:48, 26 червня 2015Суспільство
3434 0
Внаслідок сильної зливи в Запоріжжі затоплені вулиці, а в центрі міста утворилися великі затори.
Сильний дощ відразу затопив вулиці міста / z-city
Сильна злива в місті почалася в другій половині дня, передає ТСН. Через негоду на проспекті Леніна спочатку утворилася величезна пробка, а згодом дорогу залило водою.
Потужна злива почалася після обіду
Жителі Запоріжжя вже викладають у соцмережах фотографії, що зображують рух маршруток по затоплених дорогах.
Читайте такожУ Кривому Розі вирувала сильна буря з дощем (фоторепортаж)
Найбільше від зливи постраждав район Набережної магістралі, де машинам довелося буквально "пливти" по воді. Раніше повідомлялося, що Україну заливатиме дощами з градом, а в Києві значно похолодає.
У центрі стоять величезні пробки
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter