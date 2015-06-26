Потужна злива затопила центр Запоріжжя, на дорогах утворилися великі затори (фото)

16:48, 26 червня 2015
Суспільство
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Внаслідок сильної зливи в Запоріжжі затоплені вулиці, а в центрі міста утворилися великі затори.

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Сильна злива в місті почалася в другій половині дня, передає ТСН. Через негоду на проспекті Леніна спочатку утворилася величезна пробка, а згодом дорогу залило водою.

Мощній ливень начался после обеда

Жителі Запоріжжя вже викладають у соцмережах фотографії, що зображують рух маршруток по затоплених дорогах.

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Найбільше від зливи постраждав район Набережної магістралі, де машинам довелося буквально "пливти" по воді. Раніше повідомлялося, що Україну заливатиме дощами з градом, а в Києві значно похолодає.

В центре стоят огромные пробки

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