Потужна злива затопила центр Запоріжжя, на дорогах утворилися великі затори (фото)

Сильна злива в місті почалася в другій половині дня, передає ТСН. Через негоду на проспекті Леніна спочатку утворилася величезна пробка, а згодом дорогу залило водою.

Жителі Запоріжжя вже викладають у соцмережах фотографії, що зображують рух маршруток по затоплених дорогах.

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Найбільше від зливи постраждав район Набережної магістралі, де машинам довелося буквально "пливти" по воді. Раніше повідомлялося, що Україну заливатиме дощами з градом, а в Києві значно похолодає.