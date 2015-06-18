На Харків налетіла потужна злива, затоплені вулиці міста (фото)

18:09, 18 червня 2015
Суспільство
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У Харкові за годину зливи в ніч на 18 червня випала півмісячна норма опадів, в місті затопило дороги і об'єкти інфраструктури.

В городе среднем выпала полумесячная норма осадков

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

"За даними гідрометеоцентру, в окремих районах міста протягом години на середньому випала півмісячна норма опадів – близько 30 мм", - сказано в повідомленні.

За інформацією Департаменту житлового господарства, на прибудинкових територіях житлових будинків міста впало кілька дерев і гілок, було підтоплено кілька підвалів будинків. У місті також на деяких вулицях були затоплення.

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Раніше Луцьк накрила сильна злива. Вулиці міста стояли майже по коліно в воді, а автомобілі буквально "пливли" по затопленій дорозі.

Також потужна злива затопила центральні вулиці Чернівців. На час зливи в обласному центрі було призупинено рух електротранспорту на всіх маршрутах. Постраждав і Житомир - там в результаті сильної зливи було затоплено центральні вулиці.

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