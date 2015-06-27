Одеситів просять допомогти знайти вбивцю міліціонера – оприлюднені прикмети підозрюваного

Як повідомили УНІАН в Одеському міському управлінні міліції, підозрюваний був одягнений у спортивну куртку чорного кольору, сіру футболку, штани з тканини вище щиколотки. На вигляд йому 35-40 років, зовнішність - слов'янського типу, зріст 170-175 см, середньої не спортивної статури. Обличчя кругле, волосся й брови темно-коричневого кольору, волосся коротке, губи пухкі, прямо розташовані, невеликий круглий ніс, темні середнього розміру очі, на обличчі – щетина. Зазначається, що зловмисник має напівкруглі окуляри, може бути без взуття.

«У районі пляжу «Аркадія», на Трасі здоров'я, невідомий, застосувавши вогнепальну зброю, завдав двом співробітникам патрульно-постової служби ГУМВС України в Одеській області тілесні ушкодження у вигляді вогнепальних поранень різних частин тіла», - зазначили в прес-службі.

Зараз вживаються всі необхідні заходи із затримання підозрюваного, який дуже небезпечний. Громадянам, які повідомлять будь-яку корисну для слідства інформацію про злочинця, гарантується абсолютна конфіденційність.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня о 22.20 надійшла інформація про те, що в районі пляжу «Аркадія» двоє працівників полку патрульної служби міліції отримали вогнепальні поранення. 30-річний старший лейтенант ППС Роман Труфкін помер у госпіталі. Другий міліціонер перебуває в реанімаційному відділенні міської лікарні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.