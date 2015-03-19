Росія залишила важку зброю поблизу лінії розмежування - Пайєтт

Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт написав у Twitter.

"Росія продовжує утримувати поблизу лінії фронту передові зенітно-ракетні установки, порушуючи Мінські угоди", - відзначив посол.

Також він додав, що, "попри заяви про повне відведення важких озброєнь, ми підтверджуємо, що сепаратисти продовжують утримувати важку зброю біля лінії фронту".

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Як повідомляв УНІАН, Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

Із 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, однак терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, проте повністю не відводитиме техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики запевняють, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, а українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили, імітуючи відведення важкої зброї від лінії розмежування.

18 березня міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна виконала всі зобов'язання щодо відведення важкої техніки, передбачені Мінськими домовленостями.