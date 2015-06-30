Для учасників АТО і біженців з Донбасу та Криму відкривають 100 безкоштовних юрцентрів

Про це в ході «круглого столу» на тему «Безоплатна правова допомога - захист індивідуальних прав» повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова.

Вона нагадала, що з січня 2013 року в Україні 26 центрів надають первинну правову допомогу в кримінальних провадженнях. За цей час адвокати допомогли 176 тисячам українців. Перший заступник міністра підкреслила, що результатом роботи адвокатів у безкоштовних центрах з надання первинної правової допомоги стали більше 250 виправдувальних вироків – більше 40% від всіх виправдувальних вироків в країні.

Перший заступник міністра повідомила, що 1 липня в Україні відкриються більше 100 центрів безоплатної вторинної правової допомоги.

«Буквально через кілька днів від трьох до семи центрів з'являться в кожному регіоні», - запевнила перший заступник міністра. Таким чином, кожен центр буде обслуговувати не більше 500 тисяч українців, які проживають у певному районі.

Вона підкреслила, що в цих центрах працюватимуть 5 тисяч адвокатів, які були відібрані за відкритим конкурсом. За прогнозами Мін'юсту, більше 8 мільйонів українців зможуть звернутися до центрів безоплатної правової допомоги в найближчим часом.

«Ці 5 тисяч адвокатів для громадян перетворюють наше міністерство у міністерство справедливості, яка є адвокатом для кожного громадянина. В першу чергу, тих, хто не може дозволити собі адвоката, - це пенсіонери, інваліди, учасники АТО, сім'ї загиблих воїнів, діти-сироти та їхні опікуни, це внутрішньо переміщені особи, кількість яких постійно зростає»,- повідомила Севостьянова.

Вона пояснила, що вторинна правова допомога передбачає представництво інтересів українців у судах не тільки в кримінальних процесах, але й у цивільних та адміністративних.

Перший заступник міністра подякувала Кабінет міністрів України, який виділив кошти на цю програму, і уряд Канади, який виділив близько 9 млн канадських доларів на реалізацію проекту.

У свою чергу директор Координаційного центру з надання правової допомоги Андрій Вишневський наголосив на необхідності створення потужної комунікаційної та організаційної платформи, яка дозволить адвокатам обмінюватися досвідом, підвищувати кваліфікацію. Він пояснив, що система вторинної правової допомоги, тобто, представництво інтересів громадян у судах, не може бути ефективність без розвиненої мережі надання первинної правової допомоги, а така в Україні працює на гідному рівні.