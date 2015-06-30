СБУ: У бойовиків немає грошей для пенсіонерів, на Донбасі починаються стихійні акції протесту
В СБУ зазначають, що через затримку так званих "російських грошових траншів" у бюджеті бойовиків "ДНР" немає коштів на виплати пенсіонерам за червень.
Служба безпеки України отримала інформацію про погіршення стану виплат пенсій тим громадянам, які добровільно стали на облік у "пенсійний фонд" терористів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі СБУ.
"За квітень-травень пенсії виплачено лише за рахунок коштів, що надійшли з Російської Федерації у розмірі близько 4,3 мільярда російських рублів", - йдеться у повідомленні.
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В СБУ зазначають, що через затримку так званих "російських грошових траншів" у бюджеті бойовиків "ДНР" немає коштів на виплати пенсіонерам за червень – це майже 1,9 млрд рублів.
Такий стан негативно впливає на соціально-політичну ситуацію в регіоні, внаслідок чого фіксуються непоодинокі випадки стихійних акцій протесту.