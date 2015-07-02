Фестиваль Made in Ukraine: жінкам – няшечки, чоловікам – Nemiroff

Саме тому бармени «Банки» та «Жовтка» обрали саме цю горілку для легких літніх коктейлів на фудкорті. Смакова палітра горілок Nemiroff дозволяє створювати вишукані коктейлі з використанням як екзотичних, так і самих простих, доступних кожному, інгредієнтів. Окрім легких освіжаючих коктейлів, що покращують настрій, шанувальники Nemiroff отримали багато приємних подарунків, які залишаться на згадку про два прекрасні літні дні фестивалю.

Хороша новина від Nemiroff: із закінченням фестивалю свято не закінчується! Ви зможете порадувати себе і своїх друзів освіжаючими коктейлями Nemiroff у будь-який час на природі, на дачі, на домашніх вечірках. Влітку, коли природа радує нас сонцем, пташиними співами, прохолодою річки та довгими світлими вечорами, особливо хочеться кожен день перетворити на маленьке свято. І легкий коктейль, доповнений хоч м‘ятою, хоч оливкою, хоч соковитим шашликом, додасть вашому відпочинку святкового настрою та яскравих емоцій.

А відчути себе справжнім барменом та здивувати друзів вам допоможуть рецепти літніх коктейлів Nemiroff, на приготування яких потрібно не більше 60 секунд!