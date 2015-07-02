Масштабна пожежа в черкаському драмтеатрі: слідчі не виключають умисного підпалу (фото, відео)

У Черкасах 1 липня розпочато розслідування за фактом пожежі у приміщенні Черкаського обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г.Шевченка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, за фактом пожежі у театрі слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції Черкас відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Прокуратура Черкаси здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

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Наразі досудове розслідування триває, проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення причин виникнення пожежі та суми матеріальних збитків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, обласна влада шукатиме кошти для якнайшвидшого відновлення приміщення театру. Після ліквідації пожежі голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко заявив, що наразі перед владою строять два головні завдання – з’ясувати причину займання та віднайти кошти на відбудову театру. Як можливі джерела фінансування розглядаємо резервні фонди обласного та державного бюджетів. Також найближчі дні на засіданні оперативного штабу детально проаналізують процес ліквідації пожежі.

Наразі оперативники з’ясовують причини пожежі. Серед версій – підпал, недотримання правил пожежної безпеки, а також несправна електропроводка. Також слідчі мають з’ясувати, чому не спрацювала автоматична система пожежогасіння.

Пожежникам вдалося врятувати від полум’я сценічну та адміністративну частини театру. Через значне горюче завантаження приміщення та затримку з повідомленням про пожежу, вогонь швидко поширився всіма поверхами глядацької зали на площу 500 кв. м, сталося обрушення конструкцій.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської обради, через масштабну пожежу повністю згоріла глядацька зала на 600 місць, повністю зруйновано перекриття між поверхами, обвалився дах театру. Точну суму збитків, завданих пожежею, обрахує спеціальна комісія.

Як повідомив директор театру Володимир Осипов, пожежникам вдалося врятувати від вогню музичні інструменти, ноти і сценічні костюми, сцену, фойє, декорації, гримерні, адміністративні приміщення. За його словами, останнього разу глядацьку залу ремонтували у 2006 році, тоді на це було витрачено близько 3 млн грн.