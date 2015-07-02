Харківщина з початку АТО обміняла 49 підозрюваних у тероризмі та сепаратизмі на полонених військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив перший заступник прокурора Харківської області Артем Степанов.

"За минулий та поточний роки в нас 49 осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, пов'язаних із сепаратизмом і тероризмом, видано для обміну на наших хлопців, на наших військовополонених Збройних сил України на виконання мирного плану президента України", - сказав прокурор.

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За його словами, на сьогоднішній день у Харківській області до суду передані 52 кримінальних провадження стосовно 61 особи, які підозрюють у тероризмі та сепаратизмі. Крім цього, на стадії досудового слідства перебувають 98 кримінальних проваджень за аналогічними статтями.

"На сьогоднішній день у нас до суду направлено 52 кримінальних провадження, що є одним із найбільших показників у країні. Але це зрозуміло з урахуванням специфіки нашої прифронтової зони. На сьогоднішній день у провадженні слідчих Служби безпеки України в Харківській області, де здійснюють процесуальне керівництво прокурори прокуратури Харківської області, перебувають 98 кримінальних проваджень за фактами прояву сепаратизму та тероризму, із них 34 – це сепаратизм, 64 – тероризм", - сказав Степанов.