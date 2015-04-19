В СБУ під вартою перебувають 170 осіб, причетних до тероризму

Про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк в ефірі на "5 каналі".

"Відповідально заявляю, що в нас зараз під вартою перебуває 170 осіб – це ті, хто заарештований СБУ, я не відповідаю за органи прокуратури і МВС, які теж тримають під вартою тих, хто вчинив злочини терористичної направленості", - сказав Вовк.

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За його словами, СБУ вже передала до суду 329 обвинувальних актів за статтею тероризм, і суди винесли 94 вироки. «Це тільки те, що на рахунку Служби безпеки України. Окрім неї, розслідуванням подібних справ ще займаються міліція та прокуратура», - додав Вовк.