Генштаб: шоста черга часткової мобілізації триватиме до 17 серпня
Шоста черга часткової мобілізації до Збройних сил України (ЗСУ) триватиме до 17 серпня.
Про це заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Володимир Талалай на брифінгу: "Підсумки проведення 5-ї черги часткової мобілізації та плани на 6-ту чергу".
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Володимир Талалай поінформував про плани й завдання на проведення шостої черги мобілізації.
"Головне завдання шостої черги часткової мобілізації забезпечити ротацію особового складу, який був призваний в минулому році в ході третьої черги часткової мобілізації, забезпечити поповнення некомплекту військових частин, а також укомплектувати військові частини, які формуються заново. Мобілізаційні заходи триватимуть протягом 60 діб, до 17 серпня включно", - наголосив Володимир Талалай.
Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Україні розпочалася шоста черга часткової мобілізації.