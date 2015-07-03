Генштаб: шоста черга часткової мобілізації триватиме до 17 серпня

Про це заявив перший заступник начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу ЗСУ, генерал-майор Володимир Талалай на брифінгу: "Підсумки проведення 5-ї черги часткової мобілізації та плани на 6-ту чергу".

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Володимир Талалай поінформував про плани й завдання на проведення шостої черги мобілізації.

"Головне завдання шостої черги часткової мобілізації забезпечити ротацію особового складу, який був призваний в минулому році в ході третьої черги часткової мобілізації, забезпечити поповнення некомплекту військових частин, а також укомплектувати військові частини, які формуються заново. Мобілізаційні заходи триватимуть протягом 60 діб, до 17 серпня включно", - наголосив Володимир Талалай.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня в Україні розпочалася шоста черга часткової мобілізації.