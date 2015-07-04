Вночі у Сумах пролунав вибух в офісі однієї із політичних партій, міліція завляє про теракт (фоторепортаж)

08:39, 04 липня 2015
Суспільство
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Вибуховою хвилею всередині приміщення знесло перегородки, скло і двері, з дому посипалися деякі вікна.

Міліція назвала вибух терактом / mvs.gov.ua

У місті Суми вночі стався вибух в офісі партії «Батьківщина». Правоохоронці кваліфікують подію як теракт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України у Сумській області.

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"О 2:55 до чергової частини Сумського міського відділу міліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням , що в офісі партії «Батьківщина» стався вибух. Міліціонери, які виїхали на місце події констатували, що людських жертв немає, а вибуховою хвилею всередині приміщення знесло перегородки, скло і двері, з дому посипалися деякі вікна", - йдеться у повідомленні. 

На місці події зараз працюють працівники СБУ, УМВС, прокуратури. Працівниками СБУ вирішується питання про порушення кримінального провадження за ч.1 ст.. 258. « Теракт» .

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