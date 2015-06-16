В Сумах вночі стався потужний вибух в офісі "Свободи", міліція відкидає версію про теракт (фоторепортаж)

Сьогодні, 16 червня, близько 3:05 стався потужний вибух у партійному офісі ВО «Свобода» у місті Суми.

Про це повідомляє місцевий сайт 0542.

Після пролунав вибух, приміщення було охоплено вогнем. На місце події приїхали співробітники ДСНС, які швидко загасили пожежу..

Від ударної хвилі в будинку навпроти розбилися вікна, а частина меблів, яка перебувала в офісі, викинуло на вулицю. Також вулиця всіяна дрібними і великими осколками. Інформації про постраждалих немає.

Кафе, яке сусідить з офісом політичної партії, не постраждало. В будівлі дуже товсті й міцні стіни.

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У перших версіях правоохоронців йшлося про теракт. Однак після того, як експерти провели огляд місця пожежі, міліціонери категорично заявили, що про терористичний акт не може бути й мови.

За попередньою інформацією, пожежа почалася всередині приміщення незадовго до самого вибуху. Можливо, причиною пожежі могла стати проводка, так як в приміщенні були виявлені розплавлені дроти поруч з електрощитовою. Замикання міг спровокувати залишений на ніч електроприлад.

Сам вибух, за версією експертів, виник через те, що у приміщенні накопичився тиск.

На користь цієї версії каже характер розльоту осколків, відсутність слідів проникнення в приміщення, а також те, що меблі сильно обгоріли.

Поки ж на місці події продовжують працювати експерти та правоохоронні органи. Також помічені начальник УСБУ в Сумській області, УМВС області та міста.