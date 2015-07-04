Нові поліцейські розповіли про очікування від служби та про свої дії, якщо їм запропонують хабар

Нові поліцейські патрульної служби Києва обіцяють дотримуватися верховенства права та поваги до громадян.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили самі поліцейські, які сьогодні складали присягу на вірність українському народу на Софійській площі в Києві.

Поліцейським було поставлене питання щодо їхнього бачення покращення іміджу правоохоронців на українських дорогах серед українського населення.

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"Перший принцип - це звісно верховенство права, дотримання законів, повага, честь і гідність до будь-якого громадянина", - сказала агентству киянка Світлана, яка успішно пройшла відбір та увійшла до складу перших 2 тис. поліцейських, які сьогодні склали присягу.

Вона також відзначила, що сьогодні після представлення вперше очікується вихід нічної зміни на патрулювання вулицями Києва. Її колега Олексій повідомив, що сьогодні ввечері повинен вийти перший батальйон, який складається з близько 400 осіб.

Інший співрозмовник агентства з числа поліцейських, Сергій, вважає, що головними цілями для покращення іміджу, це "перше за все - це захищати, допомагати українському народові".

"Очікуємо, що, перш за все, нас зрозуміють, що у нас був дуже короткий час на підготовку, але всі ми старалися, велика похвала нашим викладачам. Вони були дуже тактичні, максимально витискали з нас...", - сказав Сергій.

Своєю чергою, поліцейський Олександр зазначив, що "ми повинні ставитись так до населення, як ми хочемо, щоб вони ставилися до нас. Якщо ми добре ставитимемося, то і вони автоматично також будуть ставитись добре до нас".

Також, поліцейських спитали, яким чином вони будуть діяти, якщо порушник буде пропонувати хабар або інші вигоди.

Так, вже згадуваний з числа поліцейських Олександр зазначив, що "перш за все, спочатку будемо наголошувати на тому, що це є пропозиція непрямої вигоди, і будемо виходити з того, що це перший раз, і тільки обійдемося попередженням, а в подальшому це буде жорстко, будемо тактично, скажімо так, буде притягувати таких", - сказав він.

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Інший поліцейський, Андрій погодився зі своїм товаришем, і сказав, що "спочатку будемо попереджувати, робити письмове попередження, а потім згідно статті кримінального кодексу".

Кардинально протилежну відповідь на це питання дав інший поліцейський, Михайло, який висловив незадоволення тим, щоб "не було такого, що порушники будуть вимагати, доведи, докажи вину, а яка це стаття...". Він додав, що також не просто вивчати всі потрібні для роботи поліцейського закони та статті. "Це також тяжко вкласти ці всі статті в голову", - наголосив Михайло.

Раніше згадуваний Сергій висловив думку, що "буде не справедливо, що будуть наказувати тільки тих, хто бере неправомірну пропозицію, а також треба притягувати тих, хто її пропонує".

Поліцейські зазначають, що багато учасників не пройшли відбір, що було не просто вчити право, кримінальний кодекс, процесуальний кодекс та інші правові документи.

Поліцейські сходяться на думці, що перш за все треба заслужити довіру громадян.

Своєю чергою, громадяни очікують від нових поліцейських справедливості та покращення в роботі правоохоронних органів.

"Вони повинні оберігати наш порядок, справедливо ставитись до кожного", - сказала студентка Оксана.

Пенсіонер, який не назвав свого імені зазначив, "очікуємо змін в країні, починаючи з оцих молодих хлопців і дівчат, які сьогодні складуть присягу українському народу. Думаю, будуть працювати чесно, по-новому, щоб розбудовувати нову Україну".

Аудитор Олексій вважає, що "новим поліцейським потрібно в першу чергу завоювати довіру населення, своїми діями, вчинками. Якщо населення України помітить, що дійсно це нова поліція, я думаю, ми з радістю будемо їх підтримувати".

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Олена, онук якої сьогодні приймав присягу, зазначила, що очікує від нової поліції "порядності, чесності і повернення обличчям до простого народу, щоб було нам краще жити, не тільки від поліції, але і від влади нашої".

На її переконання, "тут всі з вищою освітою, діти вчилися, освіти різні, економічні, юридичні, так що я чекаю, що буде краще для нас, просто простих українців буде краще жити. Давайте повіримо в це".