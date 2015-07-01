У МВС презентували форму для нового поліцейського патруля (фото, відео)
У Міністерстві внутрішніх справ України відбулася презентація форми для нового поліцейського патруля.
Як передає кореспондент УНІАН, про нову форму розповіла інспектор патрульної поліції.
Читайте такожГолова МВС оголосив про набір до патрульної служби Миколаєва
Вона наголосила, що "форма - від одного з кращих у світі виробників тактичної форми "5,11" (США). Форма універсальна, з тефлоновим покриттям, водовідштовхувальна. Форма дуже зручна, еластична, універсальна, в ній не жарко влітку і не холодно взимку".
Літній комплект форми включатиме в себе пару головних уборів – фуражку і бейсболку. У зимовий комплект форменого одягу увійдуть куртки і в’язані шапочки.
Амуніція нового поліцейського складатиметься з пістолета «Форт-17», спеціальної кишені для двох магазинів до нього, а також гумового кийка. На форменому одязі передбачена можливість кріплення індивідуального жетона поліцейського, а також нагрудної відеокамери. Вона дає можливість вести запис інформації як в режимі відео, так і в режимі запису аудіо.
Крім того, оснащення поліцейського включає GPS-обладнання, що дає змогу відслідковувати переміщення нарядів та оперативно ними керувати. Відеокамера працюватиме під час спілкування працівника поліції із громадянином, якого повідомлятимуть про здійснення запису, а також попереджатимуть про незаконність дачі хабарів.
Закупівлю форменого одягу для нових українських поліцейських з власної ініціативи і виключно за власні кошти здійснили США. Угода про співпрацю між Україною та США була підписана 18 березня цього року.
Як повідомляв УНІАН, на початку травня у Міністерстві внутрішніх справ було створено департамент патрульної служби.
24 червня уряд затвердив зразки форми нового поліцейського патруля.
У Києві нова патрульна поліція почне працювати 4 липня.