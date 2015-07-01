У МВС презентували форму для нового поліцейського патруля (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про нову форму розповіла інспектор патрульної поліції.

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Вона наголосила, що "форма - від одного з кращих у світі виробників тактичної форми "5,11" (США). Форма універсальна, з тефлоновим покриттям, водовідштовхувальна. Форма дуже зручна, еластична, універсальна, в ній не жарко влітку і не холодно взимку".

Літній комплект форми включатиме в себе пару головних уборів – фуражку і бейсболку. У зимовий комплект форменого одягу увійдуть куртки і в’язані шапочки.

Амуніція нового поліцейського складатиметься з пістолета «Форт-17», спеціальної кишені для двох магазинів до нього, а також гумового кийка. На форменому одязі передбачена можливість кріплення індивідуального жетона поліцейського, а також нагрудної відеокамери. Вона дає можливість вести запис інформації як в режимі відео, так і в режимі запису аудіо.

Крім того, оснащення поліцейського включає GPS-обладнання, що дає змогу відслідковувати переміщення нарядів та оперативно ними керувати. Відеокамера працюватиме під час спілкування працівника поліції із громадянином, якого повідомлятимуть про здійснення запису, а також попереджатимуть про незаконність дачі хабарів.

Закупівлю форменого одягу для нових українських поліцейських з власної ініціативи і виключно за власні кошти здійснили США. Угода про співпрацю між Україною та США була підписана 18 березня цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку травня у Міністерстві внутрішніх справ було створено департамент патрульної служби.

24 червня уряд затвердив зразки форми нового поліцейського патруля.

У Києві нова патрульна поліція почне працювати 4 липня.