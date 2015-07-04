У Дніпродзержинську вирішили прибрати пам'ятник радянському лідерові та "земляку" Брежнєву

У Дніпродзержинську вирішили демонтувати більше 20 радянських пам'ятників та пам'ятних знаків, серед них землякові, генеральному секретареві ЦК КПРС Леонідоу Брежнєву.

Як передає Радіо Свобода, про це повідомили в Дніпродзержинській міськраді.

За її даними, відповідно до закону про декомунізацію, з 63 пам’ятників та пам’ятних знаків Дніпродзержинська, які перебувають на обліку в Державному реєстрі нерухомих пам’яток України, 23 підлягають знесенню.

«Знести їх можна буде тільки після того, як Міністерство культури зніме пам’ятники з реєстру. Але рішення про їхній демонтаж можна прийняти вже зараз», – йдеться у повідомленні міськради.

Згідно з проектом рішення, до переліку пам’ятників, які підлягають демонтажу, потрапили пам’ятник Леніну на площі Леніна, Феліксу Дзержинському на вулиці Дзержинського, пам’ятник землякові, генеральному секретареві ЦК КПРС Леоніду Брежнєву, пам’ятні знаки на честь діяльності підпільного міському КП(б)У, меморіальна дошка на будівлі, де відбувалося перше засідання Кам’янської (історична назва Дніпродзержинська) Ради робітничих депутатів у березні 1917 року.

Читайте такожУ Харкові демонтують кілька радянських пам'ятників та перейменують станції метроУ квітні 2015 року влада Дніпродзержинська планувала за бюджетні гроші відремонтувати пам’ятники Брежнєву та Дзержинському. Інформацію про укладення договорів на ремонт цих пам’ятників було оприлюднено на офіційному сайті міської ради. На ремонт бюсту Брежнєва мало піти понад 69 тис грн, на ремонт пам’ятника Дзержинському – понад 118 тис грн. Пізніше цей документ з сайту міськради зник.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила внесений Кабінетом міністрів закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду і символіку.