Порошенко впевнений, що настав час остаточно очистити Україну від символів комунізму

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час виступу на церемонії пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».

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Порошенко зазначив, що «на днях зробив те, що повинен був - підписав закони про декомунізацію, про визнання героїв національно-визвольної боротьби; і ще кілька законів, які осучаснюють політику національної пам'яті і звільняють її від імперських нашарувань».

«Держава Україна свою справу зробила, далі – робота істориків, а влада повинна дбати про майбутнє», - підкреслив він.

Тим же, хто виступав і досі виступає проти декомунізації, Порошенко порадив приїхати в Биківню, на місце кривавих злочинів комуністичного режиму: «послухати, про що шелестять крони цих дерев; припасти вухом до землі і почути, до чого закликають тут поховані жертви комуністичного режиму».

Порошенко підкреслив, що Биківнянські могили – найбільш живий свідок комуністичного терору, незаперечний доказ злочину проти людства, такого ж масштабного, як ті, що вчинені в Катині, Освенцімі, Бухенвальді, Бабиному Яру, на Соловках.

«Хіба не настав час остаточно очистити Україну від символів режиму, який знищив мільйони безневинних людей?!», - підкреслив президент.

Він нагадав, що в Биківні не вбивали «ворогів народу», «шпигунів», «диверсантів», а селян і робітників, вчителів, священників, вчених і письменників. «Намагаючись вбити душу нашого народу. Тут позбавляли життя цілий народ, який за кілька років до цього не встигли знищити Голодомором», - сказав Порошенко.

За його словами, довгі десятиліття приховувався як сам факт злочину у Биківні, так і його масштаби. І тільки зараз вченими підтверджена цифра понад 100 тис. убитих, зазначив президент.

«Безіменні поховання жертв сталінських репресій розсіяні по всій українській землі. Вінницькі, харківські, сумські, львівські могили – вони є не тільки в кожному обласному центрі, а фактично вони є в кожному населеному пункті. А у багатьох немає навіть могил, немає ніяких слідів, тому що вони ретельно приховувалися катами. Розстріли проводилися таємно, вночі, так само потайки людей закопували у загальних ямах і рівняли з землею», - підкреслив Порошенко.

У пам'ять про жертви політичних репресій президент оголосив хвилину мовчання.

Участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у заповіднику «Биківнянські могили» взяли також прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду.

Разом з Яценюком на церемонії була присутня його дочка Софія, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Вони поклали квіти та лампадки до меморіалу – Пам'ятного хреста на братській могилі жертв політичних репресій. Члени уряду також вшанували пам'ять жертв політичних репресій у польській частині Меморіалу.