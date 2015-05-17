Порошенко впевнений, що настав час остаточно очистити Україну від символів комунізму
Президент Петро Порошенко впевнений, що настав час остаточно очистити Україну від символів комуністичного режиму, який знищив мільйони безневинних людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час виступу на церемонії пам'яті жертв політичних репресій у Національному історико-меморіальному заповіднику «Биківнянські могили».
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Порошенко зазначив, що «на днях зробив те, що повинен був - підписав закони про декомунізацію, про визнання героїв національно-визвольної боротьби; і ще кілька законів, які осучаснюють політику національної пам'яті і звільняють її від імперських нашарувань».
«Держава Україна свою справу зробила, далі – робота істориків, а влада повинна дбати про майбутнє», - підкреслив він.
Тим же, хто виступав і досі виступає проти декомунізації, Порошенко порадив приїхати в Биківню, на місце кривавих злочинів комуністичного режиму: «послухати, про що шелестять крони цих дерев; припасти вухом до землі і почути, до чого закликають тут поховані жертви комуністичного режиму».
Порошенко підкреслив, що Биківнянські могили – найбільш живий свідок комуністичного терору, незаперечний доказ злочину проти людства, такого ж масштабного, як ті, що вчинені в Катині, Освенцімі, Бухенвальді, Бабиному Яру, на Соловках.
«Хіба не настав час остаточно очистити Україну від символів режиму, який знищив мільйони безневинних людей?!», - підкреслив президент.
Він нагадав, що в Биківні не вбивали «ворогів народу», «шпигунів», «диверсантів», а селян і робітників, вчителів, священників, вчених і письменників. «Намагаючись вбити душу нашого народу. Тут позбавляли життя цілий народ, який за кілька років до цього не встигли знищити Голодомором», - сказав Порошенко.
За його словами, довгі десятиліття приховувався як сам факт злочину у Биківні, так і його масштаби. І тільки зараз вченими підтверджена цифра понад 100 тис. убитих, зазначив президент.
«Безіменні поховання жертв сталінських репресій розсіяні по всій українській землі. Вінницькі, харківські, сумські, львівські могили – вони є не тільки в кожному обласному центрі, а фактично вони є в кожному населеному пункті. А у багатьох немає навіть могил, немає ніяких слідів, тому що вони ретельно приховувалися катами. Розстріли проводилися таємно, вночі, так само потайки людей закопували у загальних ямах і рівняли з землею», - підкреслив Порошенко.
У пам'ять про жертви політичних репресій президент оголосив хвилину мовчання.
Участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій у заповіднику «Биківнянські могили» взяли також прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та члени уряду.
Разом з Яценюком на церемонії була присутня його дочка Софія, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Вони поклали квіти та лампадки до меморіалу – Пам'ятного хреста на братській могилі жертв політичних репресій. Члени уряду також вшанували пам'ять жертв політичних репресій у польській частині Меморіалу.