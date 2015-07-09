Прикордонники у 2015 році не пустили до України 6 тисяч росіян

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян сьогодні на брифінгу в Києві.

«Всього за перше півріччя 2015 року через державний кордон України було пропущено 34,5 млн осіб та 8,5 млн транспортних засобів (без урахування зони АТО). За звітній період було відмовлено у пропуску через державний кордон понад 25 тисячам осіб, з них 6 тисяч – це громадяни РФ», - зазначив він.

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Слободян додав, що за незаконний перетин кордону за 6 місяців було затримано майже 11 тисяч осіб, з яких 700 - незаконні мігранти.

«Під час незаконного переміщення через кордон було виявлено та вилучено 400 одиниць зброї, понад 8 тисяч одиниць боєприпасів, 28 кг вибухових та 78 кг наркотичних речовин», - наголосив помічник голови Держприкордонслужби.