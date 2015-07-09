Міноборони анонсувало початок міжнародних військових навчань в Україні

Військові багатонаціональні навчання «Сейбер Гардіан/Репід Трайдент (Saber Guardian/Rapid Trident) - 2015» пройдуть на Яворівському полігоні з 20 по 31 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов.

Читайте такожМіноборони: НАТО продовжить посилювати безпеку в акваторії Чорного моря через агресію РФ

«Наступне серед великих подій, це буде проведення багатонаціональних навчань, які називаються Saber Guardian/Rapid Trident 2015. Вони знову будуть проходити на Яворівському полігоні. З українського боку будуть брати участь 800 військовослужбовців, приблизно така ж кількість учасників навчань буде і від інших країн. Найбільша кількість військових буде брати участь у навчаннях із Сполучених Штатів Америки, але також є у складі бойових підрозділів Велика Британія, Польща, Румунія, Болгарія, Грузія, Литва", - зазначив Долгов.

Заступник міністра пояснив, що ці навчання будуть кроком для того, щоб підсилити взаємосумістність і відпрацювати взаємодію між українськими Збройними силами та підрозділами інших країн.