Вихідні порадують українців довгоочікуваною спекою
В суботу та неділю, 18 і 19 липня, в Україні переважатиме спекотна погода, підвищиться температура повітря, на заході та у південній частині вона буде коливатися в межах 27-32 градусів тепла.
У більшості областей буде панувати суха погода, лише в суботу на сході, а в неділю на півночі місцями пройдуть локальні грозові дощі. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині буде переважати суха погода, лише у неділю можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 27-32 градуси тепла.
У північних областях у суботу - без опадів, у неділю - місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря вночі 14-19 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
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У східних областях у суботу - місцями невеликий дощ, у неділю в основному сухо. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 27-32 градуси тепла.
У Києві в суботу очікується суха погода, у неділю місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 15-18 градусів тепла, вдень у суботу 26-28 тепла, в неділю 28-30 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.