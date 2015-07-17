Вихідні порадують українців довгоочікуваною спекою

У більшості областей буде панувати суха погода, лише в суботу на сході, а в неділю на півночі місцями пройдуть локальні грозові дощі. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині буде переважати суха погода, лише у неділю можливі локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 27-32 градуси тепла.

У північних областях у суботу - без опадів, у неділю - місцями невеликий дощ, гроза. Температура повітря вночі 14-19 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.

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У східних областях у суботу - місцями невеликий дощ, у неділю в основному сухо. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.

У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі 15-20 тепла, вдень 27-32 градуси тепла.

У Києві в суботу очікується суха погода, у неділю місцями можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 15-18 градусів тепла, вдень у суботу 26-28 тепла, в неділю 28-30 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.