Українські морпіхи провели тактичні навчання на Миколаївщині (фоторепортаж)

Навчальними цілями заходів є удосконалення практичних навичок командування з’єднання в прийнятті рішень за обстановкою, що склалася, управління підпорядкованими підрозділами та вогнем під час виконання бойових завдань у реальних умовах, набуття практичних навичок особовим складом підрозділів у виконанні бойових завдань. Крім того, перевіряється рівень злагодженості підрозділів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"Особовий склад з’єднання демонструє відмінні навички. Сформована цього року бригада морської піхоти готова до виконання завдань за призначенням", - наголосив керівник навчання начальник штабу - перший заступник командувача ВМС контр-адмірал Андрій Тарасов.

Читайте такожНа Яворівському полігоні відкрилися українсько-американські військові навчання (фоторепортаж, відео)У рамках навчань морські піхотинці здійснили марш у район бойового призначення, займалися організацією інженерного обладнання та маскуванням районів, охороною й обороною місць розташування, проведення повітряного та морського десанту, захопленням прибережної території умовного противника.

Крім того, завданнями підрозділів були здійснення прориву оборони, рейдові дії, форсування водної перешкоди, встановлення контролю над визначеною територією, здійснення маршу в район відновлення боєздатності тощо.

Також до навчань залучили танкові підрозділи, протитанкова артилерія, інженерні підрозділи за підтримки штурмової та армійської авіації, реактивної та ствольної артилерії.