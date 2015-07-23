Коломойський розповів про свої відносини з українськими олігархами

Про це повідомляє The Insider.

Зокрема, Коломойський розповів, що не спілкується з Пінчуком через бізнес - конфлікт. Також він не бачиться з Дмитром Фірташем. «Я його бачив востаннє восени 2013 року. У Суркіса на дні народження. А так ми особливо і не спілкувалися», - сказав бізнесмен.

«З Ахметовим спілкуємося. Тиждень тому останній раз говорили. Два рази. Все у нього в порядку. Він захоплений футболом. Страждає через футбол. Він же поїхав не в Москву, а в Київ. Для Ахметова його Донбас Арена, це його дитина. Він туди грошей поклав, разів у десять більше, ніж я в "Дніпро". Ну це питання підходу і прагматизму», - заявив бізнесмен.

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Також Коломойський зазначив, що спілкується з Льовочкіним СМС-ками.

«З Сергієм Льовочкіним листуємося СМСками. У нас з ним завжди були добрі стосунки. Коли вибори закінчилися, то я йому написав: "Можемо перейти до мирного життя". Зараз, перед тим як почалися вибори, я йому знову написав: "Вибори почалися, будемо, як в минулий раз або якось по-іншому?". Він відповів: "Давайте якось по-іншому". Ок, будемо по-іншому, більш коректно», - заявив екс-голова ОДА.

Крім цього, Коломойський зазначив про «цивілізаційні розбіжності» з Єремєєвим. «Він просто тупо хотів спиляти нафту», - заявив бизнемен.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ігор Коломойський збирається подати в суд на голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі через звинувачення в контрабанді.