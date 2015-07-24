У Харкові розпустили ДАІ

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на прес-службу МВС.

Згідно документа, 90 працівників відділу ДАІ з обслуговування міста Харкова виведені за штат.

"Протягом найближчих двох місяців інспектори будуть виконувати свої службові обов'язки, що регламентовано чинним законодавством. Вони будуть наглядати за дотриманням правил дорожнього руху в місті, забезпечувати оформлення необхідної документації у разі виникнення дорожньо-транспортних пригод", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, в жовтні 2015 року на вулиці Харкова вийде нова патрульна поліція, яка буде виконувати функції ліквідованої служби ДАІ.