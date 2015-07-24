У Харкові розпустили ДАІ
12:29, 24 липня 2015Суспільство
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Наразі 90 працівників відділу Державтоінспекції у місті вже виведені за штат.
у Харкові ліквідували міський відділ ДАІ / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на прес-службу МВС.
Згідно документа, 90 працівників відділу ДАІ з обслуговування міста Харкова виведені за штат.
"Протягом найближчих двох місяців інспектори будуть виконувати свої службові обов'язки, що регламентовано чинним законодавством. Вони будуть наглядати за дотриманням правил дорожнього руху в місті, забезпечувати оформлення необхідної документації у разі виникнення дорожньо-транспортних пригод", - йдеться в повідомленні.
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Зазначимо, в жовтні 2015 року на вулиці Харкова вийде нова патрульна поліція, яка буде виконувати функції ліквідованої служби ДАІ.
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