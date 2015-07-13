ДАІ працюватиме до створення територіальних органів патрульної служби

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 8 липня 2015 р. № 476, опубліковано на Урядовому порталі.

Уряд постановив, що до створення та забезпечення функціонування територіальних органів, у тому числі міжрегіональних органів патрульної служби на території окремих адміністративно-територіальних одиниць Державна автомобільна інспекція продовжує виконувати функції стосовно тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення, направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду.

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Крім того, Кабмін доручив МВС забезпечити патрульну службу необхідною кількістю спеціальних технічних засобів для проведення огляду водіїв транспортних засобів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Уряд вніс зміни до своїх постанов про затвердження Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія і ліцензійної картки на транспортний засіб та їх повернення; про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках та Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, згідно з якими, функції підрозділу Державтоінспекції виконуватимуть органи патрульної служби.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна Рада ухвалила Закон «Про Національну поліцію» (№ 2822).

Патрульна поліцейська служба створюється в Україні в рамках реформування органів внутрішніх справ.

Патрульна поліція має змінити патрульно-постову службу і ДАІ.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе заявила, що після передачі Державтоінспекцією своїх повноважень патрульній службі у системі Міністерства внутрішніх справ України залишиться працювати спецпідрозділ ДАІ “Кобра” та підрозділ супроводу офіційних делегацій.