На Хмельниччині правоохоронці затримали трьох із шести в’язнів-втікачів
В одного із затриманих вилучено пістолет, який він відібрав у військовослужбовців Нацгвардії під час втечі.
Як повідомляє прес-служба МВС, у результаті проведення спецоперації працівникам хмельницької міліції вже вдалося затримати трьох з шести осіб, які вранці вчинили напад на конвоїрів та втечу зі спецвагону під час планового перевезення з ізолятора тимчасового тримання до СІЗО.
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"В одного із затриманих чоловіків вилучено пістолет, відібраний під час нападу у військовослужбовців Національної Гвардії України. Заходи по затриманню інших втікачів тривають", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УІНАН, на Хмельниччині під час етапування з поїзда втекли шестеро засуджених.
Для їх пошуку залучили гелікоптери.