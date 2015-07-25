До пошуку засуджених, що втекли під час конвоювання на Хмельниччині, залучили гелікоптери

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУМВС у Хмельницькій області.

В прес-службі розповіли, що засуджені після нападу на варту втекли через вікно у туалетній кімнаті вагону. До їх пошуку залучені гелікоптери.

Читайте такожОдного з конвоїрів тяжко поранено унаслідок нападу засуджених, які втекли під час етапування на Хмельниччині

За фактом втечі відкрите кримінальне провадження за ч.2 статті 393 (втеча з-під варти) та статтею 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 липня, вранці в Хмельницькому районі Хмельницької області під час планового конвоювання на станції «Скібнево» скоїли втечу шестеро засуджених.

За інформацією прес-служби Нацгвардії, "шістьом особам спеціального контингенту з сімнадцяти, які конвоювалися, вдалося вчинити напад на двох гвардійців зі складу варти, ввівши їх в оману щодо необхідності відвідання побутових місць. Один військовослужбовець зазнав тяжких поранень, інший отримав ураження кінцівок».

Встановлено, що зловмисники під час нападу заволоділи двома одиницями вогнепальної зброї. Всі втікачі засуджені за скоєння тяжких злочинів.

Як відомо, конвоювання засуджених до місць відбування покарань відбувається на спеціальному транспорті, який виготовлений ще за часів Радянського Союзу, і не обладнаний сучасними системами відеоспостереження та сигналізації.