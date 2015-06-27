Влада окупованого Криму відмовила кримським татарам у святкуванні Дня національного прапора - Джемілєв

Про це повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає 112 Украина.

"Просто відмовили, і все. Жодних причин. Вам відмовлено, і все (...) У них дуже великий страх перед скупченням людей, перед скупченням особливо кримських татар", - сказав він.

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Джемілєв підкреслив, що на окупованому півостріві на кримських татар продовжує чинитися тиск.

"Найбільше зараз відбувається пресинг на кримських татар. Якщо з моменту окупації по сьогоднішній день було проведено десь 150 з гаком обшуків в будинках, квартирах, школах, мечетях, то 99% - це у кримських татар", - зазначив Джемілєв.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Петро Порошенко привітав громадян України з Днем кримськотатарського прапору. При цьому він підкреслив: "Два прапори - єдина країна". І зазначив, що Крим – це Україна.