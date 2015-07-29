Італія підтримала ініціативу створення трибуналу по МН17

Про це повідомляє посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

"За результатом спільного демаршу посольств України, Австралії, Бельгії та Голландії в МЗС Італії з метою отримання підтримки Італії стосовно проекту резолюції РБ ООН про створення трибуналу з розслідування катастрофи MH17, італійська сторона оголосила про своє рішення виступити співавтором відповідного проекту резолюції з метою встановлення істини та покарання винних у трагедії, яка забрала життя близько 300 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 29 липня, Рада безпеки ООН проведе голосування за резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи "Боїнга-777" на Донбасі.

Нагадаємо, Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна звернулися до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у катастрофі пасажирського літака рейсу МН17 у небі над Донбасом рік тому. Але категорично проти цього виступає Росія.