Путін підключився до ухиляння Росії від міжнародного трибуналу по МН17

Як повідомляє прес-служба Кремля, у четвер прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте подзвонив Путіну.

В ході телефонної розмови сторони обговорили хід розслідування катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на території України.

Як зазначається, Путін висловився проти організації міжнародного трибуналу з розслідування аварії МН17.

"Путіним детально роз'яснена російська позиція щодо передчасності і контрпродуктивності ініціативи низки країн, включаючи Нідерланди, щодо заснування міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, відповідальних за знищення малайзійського авіалайнера", - йдеться в повідомленні.

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Як відзначили в прес-службі, акцентовано, що для "прийняття рішення про судові механізми і притягнення до відповідальності винних у цьому злочині необхідна активна робота по завершенню міжнародного розслідування, яке повинно бути ретельним і об'єктивним, носити незалежний та всебічний характер - у повній відповідності з положеннями резолюції 2166 Ради Безпеки ООН, прийнятої 21 липня 2014 р. з ініціативи Росії".

За інформацією прес-служби, "при цьому звернуто увагу на неприпустимість "вкидань" у ЗМІ різного роду версій, що носять відверто політизований характер".

Нагадаємо, 9 липня 2015 року делегація Малайзії поширила проект резолюції Ради безпеки ООН з вимогою сформувати міжнародний трибунал для незалежного розслідування справи про збитий над Донецькою областю літаку.

10 липня представник РФ при ООН Віталій Чуркін заявив, що вважає безперспективним проект резолюції Ради безпеки ООН про створення трибуналу.

Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна звернулися до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з проханням про створення міжнародного трибуналу.



