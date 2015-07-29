У Рівненській області між силовиками та добувачами бурштину виник конфлікт зі стріляниною

Про це INSIDER повідомила рівненський волонтер Вікторія Шинкаренко.

За її словами, співробітники СБУ затримали кількох місцевих, які нелегально видобували бурштин. Старателям на допомогу вийшло близько двох сотень "колег".

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Співробітники СБУ викликали Нацгвардію, після чого почалася стрілянина гумовими кулями та були застосовані світлошумові гранати.

Наразі натовп перемістився до будівлі райдержадміністрації міста Дубровиця.

В результаті подій двоє осіб постраждали внаслідок розривів гранат. Ще 4-х старателів затримали правоохоронці.