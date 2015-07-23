ДПСУ оприлюднила зняте з літака відео бурштинових копалень

Обстеживши 720 квадратних кілометрів тилових ділянок прикордонних контрольованих районів на ділянках Луцького та Житомирського загонів екіпаж літака «Diamond» виявив 6 місць незаконного видобутку бурштину поблизу н.п. Обище, Замисловичі (Житомирська область) та Дубровиця, Дроздинь, Біле, Каноничі (Рівненська область), повідомляє прес-служба ДПСУ.

Читайте такожНа Житомирщині через незаконний видобуток бурштину пошкоджено майже 200 га земельПроведено документування місця незаконного видобутку бурштину та направлено повідомлення до взаємодіючих органів. На даному напрямку виставлено додаткові прикордонні наряди, триває перевірка та встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.

Нагадаємо, міністерство екології та природних ресурсів України відкликало всі дозволи на видобуток бурштину, які були видані у 2015 році.