Кримські татари просять світ визнати політику Росії геноцидом

Про це йдеться у зверненні до Конгресу світової спільноти і ООН, повідомляє Радіо Свобода.

У зверненні, ухваленому у неділю, 2 серпня, йдеться, що після окупації Криму Росією у 1783 році, Росія чинить систематичний тиск, щоб представники кримськотатарської громади залишили Кримський півострів.

«Упродовж XIX-XX століть понад 1,5 мільйона кримських татар були змушені залишити свою батьківщину. За часів панування Радянського Союзу був знищений не тільки весь інтелектуальний клас і елементи нематеріальної культурної спадщини, а і депортовані представники кримськотатарського народу зі своєї батьківщину 18 травня 1944 року. Майже половина депортованих за трагічних обставин і умовах геноциду кримськотатарського населення загинули», – йдеться у зверненні.

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Також у зверненні наголошується, що Радянський Союз використав всі можливості, щоб кримські татари не повернулися до Криму і залишилися в місцях депортації.

«Сьогоднішня Російська Федерація, успадкувавши спадок царської Росії і Радянського Союзу, 28 лютого 2014 року, ігноруючи всі норми міжнародного права і права людини, анексувала Кримський півострів. З тих пір і до сьогоднішнього дня Росія реалізує системну політику щодо ігнорування фундаментальних свобод кримських татар, їх примусової еміграції з Криму, швидкої асиміляції, застосування тиску, вбивства, в'язниці, депортацію тих, хто намагається чинити опір її діям і протистояти», – говориться у зверненні Конгресу.

Довідка УНІАН. 1-2 серпня у столиці Туреччини Анкарі проходить Всесвітній конгрес кримських татар. Захід відбувається не на батьківщині кримських татар у Криму через переслідування російськими спецслужбами активістів кримських татар. На півострів також заборонений в’їзд і лідерам кримських татар – Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову.

Росія анексувала українських Крим у березні 2014 року. Україна і Захід не визнають цього і вважають півострів українською територією.