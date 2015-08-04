Знайдений мертвим на одеському пляжі чоловік був охоронцем місії ЄС

Як повідомив УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, чоловік, виявлений на Чкаловському пляжі зі слідами насильницької смерті (рубані рани голови) працював у службі охорони EUBAM.

У відділі зв'язків з громадськістю офісу EUBAM, розташованому в Одесі, інформацію про загибель співробітника охорони підтвердили. Водночас у відділі відмовилися коментувати подію, заявивши, що "деталей не мають".

"Ми сумуємо за нашим співробітником, сумуємо разом з його родичами і співчуваємо їм. Але додати нічого не можемо", - акцентували в офісі.

Читайте такожГолова місії ЄС EUBAM не вірить у контрабанду зброї з Придністров'я в УкраїнуЯк повідомляв УНІАН, 2 серпня в Одесі на пляжі виявлено мертвим 42-річного чоловіка з численними рубаними ранами голови. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Довідка УНІАН. Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) — європейська структура, створена для здійснення контролю руху на кордонах між Молдовою і Україною. Структура була заснована 30 листопада 2005 року на спільне прохання президентів Молдови та України. Мета місії полягає в наданні допомоги в модернізації контролю спільних кордонів двох вищеназваних країн згідно з європейськими стандартами, а також для допомоги в знаходженні вирішення придністровського конфлікту.