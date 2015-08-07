Українцям приходять підроблені листи з погрозою тюремного терміну за ухилення від мобілізації (фото)

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента України Юрій Бірюков.

"Громадянин Вадим Ш. виявляє у себе в поштовій скриньці цей "лист щастя" і злегка шаліє. Бо звичайно система призову працює через те саме місце, усілякі скандали-афери-крики-лайка. Але... Але, громадянин Вадим Ш. як би не проти служити Батьківщині (рідкісний випадок в наших широтах останнім часом), але повісток не отримував. Жодного разу. Зовсім", - пише Бірюков.

За словами Бірюкова, дані листи є підробкою, і це не поодинокий випадок.

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"У військкоматі вищезгаданий громадянин зустрічає ще десяток таких же, з повістками. І стомлене обличчя воєнкома теж зустрічає, який йому...і пояснює - підроблені бланки з надрукованим типографським методом печаткою і підписом. А біля військкомату до громадянина Вадим Ш. претензій немає, як і немає планів на його мобілізацію", - повідомляє радник президента.

Життя стає все дивніше і дивніше...Громадянин Вадим Ш. виявляє у себе в поштовій скриньці цей "лист рах... Posted by Юрій Бірюков on 7 серпня 2015 р.

Крім цього, як зазначається, "в поштовій скриньці крім підробленої повістки ще лежала листівочка із закликом палити шини, збирати Майдан-3/3.5, голосувати на місцевих виборах за цю партію".