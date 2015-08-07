Синоптики пообіцяли українцям справжнє пекло на вихідних: буде до +37
В суботу та неділю, 8-9 серпня, в Україні антициклон по імені Фінхен обумовить суху погоду у всіх областях, дощів не очікується.
Спека триватиме і навіть посилиться. Протягом дня температура повітря складе 29-34 градуси тепла, на півдні до + 35 тепла, на заході очікується місцями сильна спека до 35-37 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 14-21 градус тепла, вдень 30-34, місцями 34-37 градусів тепла.
У північних областях буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 29-34 градуси тепла.
У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 17-22, вдень 29-34 градуси тепла.
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У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 29-34 градуси тепла.
У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35 градусів тепла.
У Києві - сухо, сонячно і спекотно. Температура повітря вночі 16-20 градусів тепла, вдень 30-33 градуси тепла.
Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.