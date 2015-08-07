Синоптики пообіцяли українцям справжнє пекло на вихідних: буде до +37

Спека триватиме і навіть посилиться. Протягом дня температура повітря складе 29-34 градуси тепла, на півдні до + 35 тепла, на заході очікується місцями сильна спека до 35-37 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 14-21 градус тепла, вдень 30-34, місцями 34-37 градусів тепла.

У північних областях буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 29-34 градуси тепла.

У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 17-22, вдень 29-34 градуси тепла.

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У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 18-23 тепла, вдень 29-34 градуси тепла.

У південній частині дощів не очікується. Температура повітря вночі 18-23 градуси тепла, вдень 30-35 градусів тепла.

У Києві - сухо, сонячно і спекотно. Температура повітря вночі 16-20 градусів тепла, вдень 30-33 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.